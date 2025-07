Danni del maltempo a Germanedo Ecco gli interventi in campo

“A seguito del violento nubifragio che ha colpito parecchie zone della citta, e in particolare il quartiere di Germanedo lo scorso 24 luglio, il Comune di Lecco, in collaborazione con Silea, ha attivato una serie di interventi straordinari per supportare i cittadini e ripristinare le condizioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: germanedo - interventi - danni - maltempo

