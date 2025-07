Aveva inaugurato la sua edizione 2025 soltanto qualche ora prima, tra dibattiti su “guerra e repressione“, spazi multimediali immersi nella natura e nuove installazioni, il Museo Popolare GĂŻĂĄk VĂ«rdĂĽn, uno spazio che, nella natura dei viale dei Tigli, vuole contrastare, attraverso un’arte, che sia creativa e libera, "i progetti dannosi all’ambiente". Così come era stato presentato l’evento di quest’anno, curato dal “ Collettivo Mario Giannelli Contro Repressione e L48 “ e “ RiCreAzione Collettiva “ dedicata a Gigi BlĂą, alter ego di Mario Giannelli, "per scendere in campo in difesa del Parco Migliarino San Rossore, minacciato dai devastani progetti dell’asse di penetrazione e della base militare prevista nei pressi di Coltano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danneggiata l’opera in memoria di Mario Giannelli