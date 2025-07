Danilo Fazio trovato senza vita in un’auto distrutta ferito l’amico | giallo tra Cremona e Lodi

Il corpo ritrovato dopo giorni di ricerche nella campagna cremonese. Danilo Fazio, 40 anni, residente a Codogno, era scomparso da sabato 26 luglio. Dopo quasi tre giorni di ricerche frenetiche, il suo corpo è stato trovato a bordo di una Seat Leon finita in una roggia tra Grumello Cremonese, Pizzighettone e Crotta d’Adda. L’auto era sommersa in parte, seminascosta dalla vegetazione, e l’uomo è stato individuato senza vita all’interno dell’abitacolo. Il testimone chiave: un amico ferito e in stato confusionale. Il caso ha iniziato a prendere forma quando un 35enne è stato trovato vagante lungo una strada, sanguinante e in stato confusionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it Š Notizieaudaci.it - Danilo Fazio trovato senza vita in un’auto distrutta, ferito l’amico: giallo tra Cremona e Lodi

