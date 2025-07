Danilo Fazio scomparso e trovato morto in auto Il sindaco di Codogno | Esprimo cordoglio si chiariscano i fatti

Codogno (Lodi) – Cordoglio, a Codogno, per il ritrovamento del corpo senza vita di Danilo Fazio. Il 40enne, la cui famiglia ha origini calabresi, era disperso dalla notte tra venerdì e sabato. Da allora le forze dell’ordine cremonesi e lodigiane lo cercavano nelle due province. L’uomo è stato ritrovato soltanto lunedì 28 luglio 2025 alle 23. Era in auto, su una Seat Leon, senza vita, tra il cimitero di Grumello e Roggione di Pizzighettone. La prima ipotesi resta quella di un incidente d’auto. Il 30enne che era con lui, risiede a Caselle Landi. Quest’ultimo è stato ritrovato, nello stesso angolo di campagna, in stato confusionale e sarĂ quindi presto sentito dai carabinieri, per cercare di ricostruire l’accaduto e risolvere il mistero della scomparsa e della tragica morte del 40enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Danilo Fazio scomparso e trovato morto in auto. Il sindaco di Codogno: “Esprimo cordoglio, si chiariscano i fatti”

In questa notizia si parla di: codogno - fazio - auto - cordoglio

Danilo Fazio scomparso e trovato morto in auto. Il sindaco di Codogno: “Esprimo cordoglio, si chiariscano i fatti”.

Danilo Fazio scomparso e trovato morto in auto. Il sindaco di Codogno: “Esprimo cordoglio, si chiariscano i fatti” - L'uomo non si trovava da venerdì notte, poi la drammatica scoperta, su un’auto, nel Cremonese. Come scrive msn.com

Danilo Fazio trovato morto in un auto nel Cremonese. Ricoverato un amico che vagava in stato confusionale - Il suo amico, ferito e in stato confusionale, è ricoverato in ospedale. Si legge su ilfattoquotidiano.it