Montemarciano (Ancona), 29 luglio 2025 - Dopo lo stop forzato, il trionfo. Daniela Signoracci e Paolo Rossi tornano in pista più forti che mai e conquistano il gradino più alto del podio ai Campionati Italiani di Categoria FIDS 2025 – Classe A, nella specialità Danze Standard. Una vittoria dal sapore speciale, celebrata giovedì 10 luglio nella prestigiosa cornice della Fiera di Rimini, che ha ospitato migliaia di atleti da tutta Italia. Per la coppia, che già nel 2022 aveva vinto il titolo italiano in Classe B1 a Massa Carrara, si tratta di una riconferma carica di significato, ottenuta dopo due anni lontani dalle competizioni a causa di problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela e Paolo sul tetto d’Italia: oro alla Fiera di Rimini nelle Danze Standard