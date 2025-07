Dandadan torna a dominare con la stagione 2

Dopo il debutto dell'anime nell'autunno 2024, Dandadan – tratto dal manga di Yukinobu Tatsu pubblicato su Shonen Jump+ – ha conquistato il pubblico con la sua animazione mozzafiato, una trama originale e personaggi irresistibili. La prima stagione si è conclusa lasciando i fan con un enorme cliffhanger, interrompendo bruscamente uno degli archi narrativi più intensi del manga. Fortunatamente, l'attesa non è stata lunga: la stagione 2 è arrivata questo luglio, parte del palinsesto anime dell'estate 2025, e ha già riportato la serie sotto i riflettori. Secondo un report di What's On Netflix pubblicato il 22 luglio 2025, Dandadan ha registrato un nuovo boom di visualizzazioni con l'uscita della seconda stagione.

