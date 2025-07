Dalle case alle ville dai terreni agli hotel | le vendite all' asta più interessanti di Catania

Un viale lastricato di mattoni rossi, circondato da siepi, palme e abeti, in tipico stile etneo. Siamo a Belpasso e, in fondo al viale, c'è un elegante villino composto da due appartamenti. Quello al piano terra – attualmente in vendita – si estende su oltre 110 metri quadrati, divisi in cinque. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: case - ville - terreni - agli

Sgomberi Appartamenti, ville, negozi, case, cantine, uffici - Sgomberi Appartamenti, ville, negozi, case, cantine, uffici: servizio completo e professionale. Quando si tratta di liberare spazi abitativi o commerciali, è essenziale affidarsi a un servizio di sgombero professionale, rapido e affidabile.

Domani alle 11:30 su Rai1 quarto e ultimo appuntamento con Linea Verde Discovery – La rete verde. Con Federico Quaranta, un viaggio in Sicilia tra natura, sostenibilità e futuro: dalle tartarughe di Cefalù agli abeti delle Madonie, fino ai grandi progetti ene Vai su Facebook

Prevenzione e lotta agli incendi: entro il 1° maggio 2025 la pulizia dei terreni; Ville, terreni e truffe: sequestrato il tesoro di un 60enne accusato di raggiri agli anziani; Incendi a Los Angeles, perché le case americane sono più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico.

Dalle case alle ville, dai terreni agli hotel: le vendite all'asta più interessanti di Catania - Le aste giudiziarie non sono mai piacevoli, ma spesso diventano l'occasione per chi non può permettersi di acquistare casa a prezzi di mercato. Segnala cataniatoday.it

Vietiamo agli immigrati di comprare case e terreni - Vietiamo agli immigrati di comprare case e terreni. Scrive ilgiornale.it