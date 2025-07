dalla spezia alla puglia bari brindisi cruise terminal erario nuovo direttore generale

È stato tra i protagonisti principali dello sviluppo del settore crocieristico. C’era già il 7 aprile 2013, al primo storico approdo di una nave da crociera nel porto della Spezia, la Costa Classica accolta dalla banda sul molo Garibaldi, e c’era anche due anni dopo, per l’inaugurazione dell’attuale stazione crocieristica. Dodici anni di lavoro in cui i crocieristi sono passati dai circa 240mila del 2013 ai oltre 720mila stimati per quest’anno. Ora, per Giacomo Erario, direttore operativo e responsabile della security di Spezia & Carrara Cruise Terminal, è tempo di nuove sfide. Dal 1° agosto sarà ufficialmente il nuovo direttore generale di “ Bari-Brindisi Cruise Terminal “, società del gruppo Msc che per i prossimi dieci anni – con possibilità di proroga per altri quindici – gestirà le attività crocieristiche nei porti di Bari e Brindisi, garantendo condizioni paritetiche a tutte le compagnie che scaleranno i due terminal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

