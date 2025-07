Dalla discarica abusiva ai trasporti low cost | nei guai un imprenditore

Una discarica abusiva, su un terreno di quasi mille metri quadrati, nelle vicinanze di viale Jonio. Un'area dove veniva convogliato di tutto: pneumatici, calcinacci, mobili. Un 60enne è stato denunciato dalla polizia locale. Secondo quanto appreso, tra le altre cose, l'uomo - imprenditore nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ciserano, capannone trasformato in discarica abusiva: scattano sequestro e denunce - Ciserano (Bergamo), 5 luglio 2025 - Rifiuti speciali, elettrodomestici e sostanze pericolose: ecco cosa hanno trovato a Ciserano i carabinieri della Compagnia di Treviglio all’interno di un capannone trasformato in una discarica per rifornire il mercato africano.

Rimossa un’intera collina di rifiuti tra Tavola e Seano. Discarica abusiva per scarti tessili - Comuni Medicei (Prato), 14 maggio 2025 – Un’intera collina fatta di strati sedimentati di scarti tessili e di rifiuti che era spuntata nel tempo, al confine tra Tavola e Seano, è stata rimossa su ordine della procura della Repubblica di Prato.

Sequestrata discarica abusiva, denunciato un 47enne - SAN DORLIGO DELLA VALLE - Ieri mattina i carabinieri della stazione di San Dorligo della Valle, insieme a militari del Nor, Noe di Udine e Nil di Trieste hanno deferito, in stato di libertĂ , H.

