Dalla Bulgaria a Pordenone in giornata per furti agli anziani | beccati tre ladri seriali Ecco come agivano

Facevano avanti e indietro tra la Bulgaria e l’Italia in giornata per commettere furti seriali. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di nazionalitĂ bulgara – un uomo e due donne – componenti di una banda che agiva non solo in Italia ma anche in altri paesi Ue, in particolare in Austria. L’indagine è partita dalla denuncia di una donna, di 79 anni, vittima di un furto, il 19 gennaio scorso, in un supermercato di San Vito al Tagliamento ( Pordenone ). Grazie alla ricostruzione delle comunicazioni telefoniche, al monitoraggio dei movimenti dei veicoli tramite Gps e alla raccolta delle testimonianze è stato possibile ricostruire come agiva la banda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalla Bulgaria a Pordenone in giornata per furti agli anziani: beccati tre ladri seriali. Ecco come agivano

