Dal Bianco conquista il Paradiso.

Con la raccolta “Paradiso” che racconta il quotidiano immergersi dell’autore nella natura delle colline senesi, durante le passeggiate con il cane Tito, Stefano Dal Bianco vince la 69° edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giosuè Carducci”. Tutto esaurito in piazza Duomo, per la cerimonia-evento che ha visto, quest’anno, al fianco della presidente Ilaria Cipriani, la presenza della conduttrice Rajae Bezzaz e, sulla facciata della Collegiata di San Martino, un affascinante susseguirsi di proiezioni digitali. "Spesso pensiamo alla poesia come a qualcosa di relegato a tomi polverosi o a studi accademici – ha detto il sindaco Alberto Giovannetti – invece, grazie al nostro concittadino Carducci e a tanti artisti che partecipano a questa serata, possiamo apprezzarne tutta la vitalitĂ e versatilitĂ ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

