L’assemblea dei soci di Piquadro dà il libera al bilancio di esercizio al 31 marzo e alla distribuzione di un dividendo di 7 milioni di euro: 0,14 centesimi ad azione. La cedola sarà staccata il 6 agosto. L’assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo consiglio di amministrazione, confermando alla presidenza Marco Palmieri. Il cda, che resterà in carica fino a marzo 2028, è composto dallo stesso Palmieri, Pierpaolo Palmieri, Roberto Trotta, Tommaso Palmieri, Alessandra Carra, Marinella Soldi e Valentina Beatrice Manfredi. Il compenso complessivo per i sette componenti del board è di 980.000 euro all’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Piquadro dividendo da 7 milioni agli azionisti

