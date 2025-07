Il quarto scudetto azzurro è stata una vera e propria impresa realizzata dagli uomini di Conte, il successo è stato celebrato anche in Inghilterra: ecco come. La consacrazione di Scott McTominay al Napoli è arrivata con la vittoria dello scudetto 2024?25: un trionfo costruito su reti decisive e leadership. É stato tra i protagonisti assoluti della squadra di Antonio Conte, chiudendo la stagione con 12 gol e 6 assist in 34 presenze ed emergendo come miglior centrocampista goleador della Serie A. Ancor prima della conquista del quarto titolo azzurro, a Napoli è esplosa la McTominaymania: folle di tifosi azzurri impazziti per il suo stile di gioco, per i suoi gol e per l’amore e la dedizione dimostrata fin da subito alla squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Da Napoli a Londra, lo Scudetto celebrato in Inghilterra: spunta l’iniziativa