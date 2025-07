Da La Perla a Beco tutti i successi del governo sui tavoli di crisi Urso | firmati 16 accordi salvaguardati 11.500 posti di lavoro

Da Beko a La Perla, da Berco a Diageo, passando per Piombino: “Sono 16 gli accordi di reindustrializzazione o i percorsi strutturati di rilancio produttivo finalizzati nei primi sette mesi del 2025 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. C on la salvaguardia o la stabilizzazione di circa 11.500 posti di lavoro “. Lo rivendica il ministero Adolfo Urso in una nota, sottolineando che si tratta di “un risultato importante nella gestione delle crisi industriali, che segna un passo in avanti nella strategia delle politiche di reindustrializzazione e riqualificazione industriale portate avanti dal Mimit”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

