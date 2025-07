Da giovedì entra ufficialmente in funzione il nuovo sistema di parcheggi riservati a residenti del Comune di Montepulciano e ai lavoratori (non residenti) del centro storico. Sono circa 180 gli stalli gialli riservati, distribuiti nelle immediate vicinanze della Ztl utilizzabili dalle 7 alle 19,30 da chi è in possesso del permesso rilasciato dalla Polizia municipale. Nelle ore serali, gli stalli resteranno accessibili a tutti, per incentivare la frequentazione del centro anche dopo il tramonto. Il permesso di sosta è gratuito per i residenti, che potranno esporre sul cruscotto una copia della carta di circolazione, mentre i residenti in Ztl potranno continuare a utilizzare l’autorizzazione già in loro possesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da giovedì rivoluzione della sosta. Al via il nuovo sistema di parcheggi