Un massacro in pieno giorno a Manhattan, Tamura si è tolto la vita. Terrore a New York. Un pomeriggio qualunque si è trasformato in tragedia a Manhattan, quando Shane Tamura, 27 anni, ex giocatore di football canadese, ha fatto irruzione in un grattacielo al 345 di Park Avenue, sede centrale della NFL, della Blackstone, di Deutsche Bank e altre grandi aziende, aprendo il fuoco e uccidendo cinque persone, tra cui un poliziotto, prima di togliersi la vita. Il killer armato in giacca blu e fucile d’assalto. Erano le 18:30 locali del 28 luglio (mezzanotte in Italia del 29 luglio) quando l’uomo, con indosso occhiali scuri, sneaker, pantaloni neri, giacca blu e giubbotto antiproiettile, è entrato nella lobby del grattacielo armato con un fucile d’assalto AR-15. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Da giocatore di football a killer: Shane Tamura uccide 5 persone nella sede NFL a Manhattan