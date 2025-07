Zocca non è solo ‘Vasco land’. Anzi, ha dato i natali a vari personaggi straordinari tra cui l’astronauta Maurizio Cheli che nel 1996 ha compiuto uno dei più importanti voli aerospaziali come pilota della Nasa. E Zocca gli rende omaggio: a seguito di una donazione di vari cimeli che Cheli ha fatto al ‘suo’ Comune, l’amministrazione ha deciso di realizzare mostra permanente dal titolo ‘ Museo Zocca. Maurizio Cheli e lo Spazio ’, allestita in municipio. Si tratta di uno spazio museale e al tempo stesso didattico, molto innovativo che ha visto lo stesso Maurizio Cheli partecipare attivamente al progetto e che via via si è arricchito sempre di nuovi contenuti mentre era in fase di allestimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Cape Canaveral a Zocca, mostra su Cheli