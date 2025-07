Cultura e musica lo show Sul palco Mou-De Gregorio

In Piazza Fiume, giovedì 31 luglio alle 21:30, il Festival Mundus presenta ’ In mezzo a un milione di rane e farfalle ’. L’evento vede la partecipazione della giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, che incontra la voce e la chitarra di Erica Mou. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di De Gregorio con le illustrazioni di Beatrice Alemagna. Accanto a lei Mou, con la voce e la chitarra, intreccia note e parole per accompagnare il pubblico in un viaggio intimo e universale. Lo spettacolo è un "quaderno degli oggetti smarriti", come raccontano gli autori. Si tratta, infatti, "di un racconto poetico e potente di tutto ciò che abbiamo perduto o dimenticato", riportano gli organizzatori del festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cultura e musica, lo show. Sul palco Mou-De Gregorio

In questa notizia si parla di: gregorio - cultura - musica - show

