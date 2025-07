Csm La Russa rivendica il nuovo consigliere Mantovano | Ma non ti basta il caso Natoli?

Sul Csm litigano Ignazio La Russa e Alfredo Mantovano. Il secondo di brutto contro il primo. E torna in alto mare il nome del giurista perugino Daniele Porena come possibile nuovo consigliere del Csm al posto della dimissionaria Rosanna Natoli, creatura proprio di La Russa e da lui indicata a gennaio 2023 per quella poltrona. Lo scontro tra il presidente del Senato e il sottosegretario alla Presidenza sarebbe stato davvero tosto. Da una parte La Russa, con toni accesi, rivendica la poltrona del Csm come "sua", tant'è che a scegliere e indicare il nome è stato il perugino Francesco, detto Franco, Zaffini, potente presidente della commissione Sanità del Senato, da sempre uomo di Alleanza nazionale come dimostra il suo curriculum politico.

Csm, La Russa rivendica il nuovo consigliere. Mantovano: “Ma non ti basta il caso Natoli?” - In bilico il candidato Porena, come possibile sostituto della dimissionaria, indicata dal presidente del Senato. Da ilfattoquotidiano.it

