Cristina D’Avena Mal e tanti altri al Nice Garden Village e Ai Tucul sul litorale laziale

1 – 31 agosto 2025 Vacanze, relax, spensieratezza. L'estate è la stagione spettacolare per eccellenza, perchĂ© consente di staccare dalla routine quotidiana e ritrovare le energie per rigenerare corpo e anima. E se a tutto questo si aggiungesse l'emozione di un concerto dal vivo o l' esplosione di risate con uno show comico? Allora lo spettacolo sarebbe doppio, anzi si potrebbe immaginare come una indimenticabile esperienza. Ed è con questi presupposti che parte il ricco cartellone di eventi sul litorale di Ardea e Tor San Lorenzo in due storiche location come Il Nice Garden Village e Ai Tucul, nelle quali si appena conclusa la rassegna di luglio con tanti grandi nomi come Manuela Villa e Pablo e Pedro.

