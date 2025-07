Crisi Marelli cosa è successo? Dalla fondazione ai creditori

Il 31 luglio riunione al Mimit con azienda e sindacati che chiedono il Golden Power. La proprietà dell'azienda viene trasferita da Calsonic Kansei a un gruppo di aziende, verso cui è debitrice per oltre quattro miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Crisi Marelli, cosa è successo? Dalla fondazione ai creditori

Crisi Marelli, cosa succede ai dipendenti italiani con il Chapter 11 - L'azienda italiana di proprietà del gruppo giapponese Kkr ha presentato la procedura volontaria presso la Corte fallimentare degli Stati Uniti.

Crisi Marelli: Gentiloni non intervenne, patata bollente a Urso - Sei anni fa quando l'azienda strategica dell'automotive italiano fu venduta ai giapponesi del gruppo Nissan, Gentiloni non chiese garanzie The post Crisi Marelli: Gentiloni non intervenne, patata bollente a Urso appeared first on L'Identità .

Marelli, scaduto il termine delle offerte: perché il gruppo passa al fondo Svp (e qual è l’impatto per l’Italia) - Nel mondo il gruppo conta oltre 10 miliardi di ricavi, 170 siti produttivi e 46 mila dipendenti ... Segnala msn.com

