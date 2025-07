Crisi del centro storico Summit in Comune Giunta-commercianti patto per il rilancio

Dalla rigenerazione urbana all'uso temporaneo dei negozi sfitti, passando attraverso un miglioramento dell'accessibilità e nuove politiche abitative. Sono alcuni dei punti contenuti nel piano presentato ieri dalla Giunta ai commercianti del centro storico, convocati in Municipio dopo che la Regione ha dato il via libera (piuttosto scontato a dire la verità) alla creazione sotto l'Orologio di uno dei 44 ' Hub urbani ' in partenza in tutta l' Emilia-Romagna. Le aree in questione potranno partecipare a bandi di finanziamento che verranno emanati entro la fine dell'anno, con una dotazione complessiva di circa 14 milioni di euro (Imola punta a una cifra compresa tra i 220mila e i 250mila euro).

