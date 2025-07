Cremlino | Preso atto ultimatum di Trump guerra va avanti

La Russia non ferma gli attacchi in Ucraina. Il bilancio dei raid delle ultime ore è di almeno 25 morti e decine di feriti. Il presidente americano, Donald Trump, ieri ha detto di essere "molto deluso" dal presidente russo, Vladimir Putin, ed ha annunciato che intende fissare un nuovo ultimatum per Putin di 10-12 giorni.

Ucraina, vertice senza Putin. Assente anche Trump. Il Papa si offre per mediare | E il Cremlino invia a Istanbul un consigliere - Lula prova a convincere il presidente russo, ma nella delegazione di Mosca a Istanbul non ci sarĂ nemmeno Lavrov

Macron, Starmer e Merz a Kiev, l’ultimatum a Putin (con l’ok di Trump): «Cessate il fuoco di 30 giorni subito». Il Cremlino: «Valuteremo» - Un cessate il fuoco «incondizionato» di 30 giorni, o la Russia sarà colpita da con una pioggia di «nuove massicce sanzioni economiche» e l’Ucraina rifornita di sempre più armi.

Russia-Ucraina, Trump e Putin ora glissano sui colloqui a Istanbul: «Ci andranno Rubio e Lavrov». E Il Cremlino torna ad attaccare l’Occidente - Mancano ormai meno di 48 ore all’incontro negoziale tra Russia e Ucraina in programma a Istanbul, il primo diretto tra i due Paesi da tre anni a questa parte.

L'ex commissario: «Stop alle armi un regalo al Cremlino, dal destino dell'Ucraina dipende il nostro». L'intervista integrale a Paolo Gentiloni su La Stampa

"Preso nota". Mosca non si scompone per l'ultimatum di Trump sull'Ucraina - All'indomani dell'ultimatum lanciato da Donald Trump a Mosca è arrivata la replica ufficiale del Cremlino: "L'operazione militare prosegue ma restiamo impegnati nel processo di pace per risolvere il c ...

Cremlino: "Abbiamo preso nota dell'ultimatum di Trump. Anche se la guerra va avanti restiamo impegnati nel processo di pace"