Creare video con avatar realistici che si muovono e parlano

Con le IA, tutto è cambiato, anche la generazione di video. Oggi non si deve più esser videoamatori, montatori multimediali e presenze sceniche; si può creare un video fantastico anche senza mai apparire, anche senza usare la propria voce, anche senza stare in uno studio attrezzato. E' possibile creare video con un avatar che si muove e parla di ogni tipo sia tramite app su smartphone, sia anche online via siti web ed abbiamo visto diversi ottimi esempi. Una tipologia interessante di applicazione è quella che sfrutta l'intelligenza artificiale, per creare video deepfake con le proprie foto o per disegnare da zero avatar 3D con la nostra faccia da usare nei giochi online, nei mondi virtuali o nelle videconferenze. 🔗 Leggi su Navigaweb.net