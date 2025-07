Costa d' Amalfi Manuel Neuer in viaggio di nozze al Grand Hotel Tritone

Il 19 luglio scorso Manuel Neuer, in un castello blindato in Alto Adige e lontano da fotografi e giornalisti, ha sposato in seconde nozze la giocatrice di pallamano Anika Bissel.La curiositĂ Il giorno dopo, il portiere e capitano del Bayern Monaco è volato subito in direzione Napoli per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: manuel - neuer - nozze - costa

FC 25, Manuel Neuer Flashback SBC - Nuovo appuntamento con le SBC/ SCR di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la SBC per avere Manuel Neuer Flashback.

Costa d'Amalfi, Manuel Neuer in viaggio di nozze al "Grand Hotel Tritone" https://ift.tt/Zi1tx0z https://ift.tt/vG7LcqE Vai su X

Costa d'Amalfi, Manuel Neuer in viaggio di nozze al Grand Hotel Tritone; Neuer, viaggio di nozze a Praiano per il portiere campione del mondo; Nozze blindate per Manuel Neuer. Messa a Monopoli e party a Ostuni.

Viaggio di nozze in Costa d’Amalfi per Neuer: il portiere della Nazionale tedesca a Praiano - Stampa“Sia io che Manuel Neuer portieri: Io con l’Audax Salerno e con l’Amalficoast. Come scrive salernonotizie.it

Neuer, viaggio di nozze a Praiano per il portiere campione del mondo - Luna di miele sulla Costiera Amalfitana per Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco e campione del mondo nel 2014 con la Germania. Si legge su msn.com