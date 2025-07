Cos’è l’allarme anti-contromano che poteva evitare la strage sull’autostrada A4 | cosa non ha funzionato

Non appena l'81enne Egidio Ceriani si era immesso contromano sull'autostrada A4 sarebbe dovuto scattare un allarme. Invece nulla. Cinque minuti dopo il violento frontale tra due auto è costato la vita a quattro persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cinque minuti contromano in autostrada, la folle dinamica dell’incidente sulla A4 - Ma l’anziano ha guidato per ben 7 chilometri prima dello schianto. Scrive msn.com

