Cose del genere mi danno solo la pelle d’oca! Il portiere delle leonesse Hannah Hampton applaude dall’ex star dell’Inghilterra per aver riempito Mary Earps Vacancy

Sito inglese: Non mancano storie stimolanti dal trionfo Euro 2025 delle leonesse, ma una luce brillante particolare è quella del portiere Hannah Hampton. Il dibattito infuriava il pre-torneo riguardo al fatto che sarebbe stato il tiro di 24 anni o veterano Mary Earps tra i bastoncini in Svizzera, ma quella discussione si ferma quando quest'ultimo annunciò il suo ritiro shock a maggio. L'ex portiere dell'Inghilterra Karen Bardsley non riesce a credere a quanto bene la star del Chelsea abbia intensificato il compito. Ti potrebbe piacere L'ex portiere dell'Inghilterra saluta "Incredibile" Euro 2025 Performance.

