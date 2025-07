Cosa sta succedendo davvero e come sta Raoul Bova travolto dallo scandalo | la rivelazione

Raoul Bova finisce nel vortice del gossip, ma questa volta la vicenda va ben oltre i pettegolezzi. L'attore, sempre riservato sulla sua vita privata, si ritrova travolto da una bufera mediatica che mette in discussione non solo la sua immagine ma anche il confine tra informazione e privacy. A prendere parola è il suo avvocato, David Leggi, che ha scelto di intervenire pubblicamente per ristabilire la verità. Leggi, attraverso una intervista esclusiva a Gabriele Parpiglia per Affari Italiani, non si limita a difendere il suo assistito, ma lancia un messaggio chiaro a tutti: "È un padre ed un uomo solido.

Negli ultimi giorni, il gossip italiano è stato travolto da una rivelazione bomba che riguarda due delle personalità più discusse del mondo dello spettacolo: Raoul Bova e Fabrizio Corona. Un audio choc, diffuso proprio da Corona, sta facendo il giro dei media

