Cosa pensano di lei gli italiani Meloni il sondaggio clamoroso dopo tre anni da premier

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma primo partito secondo l’ultima rilevazione Ipsos condotta da Nando Pagnoncelli. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni continua a mantenere la vetta nei consensi, registrando un solido 28%, dato che conferma la sua leadership indiscussa nel panorama politico italiano. Il Partito Democratico resta stabile al secondo posto, con il 21,1% delle preferenze, senza variazioni significative rispetto al mese precedente. La vera sorpresa della rilevazione, però, è la crescita del Movimento 5 Stelle, che si attesta al 14,3%, segnando un piccolo ma costante recupero nei confronti degli avversari diretti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa pensano di lei gli italiani”. Meloni, il sondaggio clamoroso dopo tre anni da premier

In questa notizia si parla di: meloni - premier - cosa - pensano

Ucraina, summit volenterosi senza Meloni. La premier: “Noi coerenti, no invio truppe” - (Adnkronos) – Le sneakers bianche di Edi Rama che spiccano sul red carpet inzuppato di pioggia, mentre il premier albanese si inginocchia – un deja vu – per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; la foto dei leader del gruppo dei “volenterosi” (Macron, Merz, Tusk e Starmer, più Zelensky) durante la video-call con Donald Trump, dove l’inquilina di Palazzo Chigi è assente; e poi lo sguardo teso di Meloni, che convoca la stampa nella sterminata Piazza Skanderbeg per rispondere al fuoco incrociato delle opposizioni, che la accusano di mancare gli ‘appuntamenti’ con la storia.

Ucraina, summit volenterosi senza Meloni. La premier: “Noi coerenti, no invio truppe” - (Adnkronos) – Le sneakers bianche di Edi Rama che spiccano sul red carpet inzuppato di pioggia, mentre il premier albanese si inginocchia – un deja vu – per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; la foto dei leader del gruppo dei "volenterosi" (Macron, Merz, Tusk e Starmer, più Zelensky) durante la video-call con Donald […] L'articolo Ucraina, summit volenterosi senza Meloni.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - (Adnkronos) – Duro botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi, mercoledì 14 maggio, durante il premier question time alla Camera in tema di spese militari.

Sui dazi la premier Meloni e l’Ue hanno perso tutto, anche l’onore Vai su X

Nell'articolo che il Time ha dedicato alla premier Giorgia Meloni, sono contenute alcune dichiarazioni da lei rilasciate nel corso di un colloquio, avvenuto lo scorso 4 luglio a Palazzo Chigi. «Anzitutto, dobbiamo difendere ciò che siamo: la nostra cultura, la nost Vai su Facebook

Meloni al Senato sull'Iran: Se vuoi la pace, prepara la guerra; Drusilla Foer spesso in disaccordo con Giorgia Meloni, ma non riesco a farmela stare antipatica; Dazi, Meloni alla Casa Bianca. Trump: Faremo un accordo con l'Ue al 100%.

Mille giorni del governo Meloni, cosa pensano gli italiani? Il sondaggio YouTrend - Il governo Meloni compie 1000 giorni: cala la fiducia, crescono le critiche. Secondo blitzquotidiano.it

Dazi, la premier Giorgia Meloni: il 15% è sostenibile. Ma ora l’Ue deve aiutare i settori più colpiti - Secondo la premier Meloni bisogna lavorare a livello nazionale ed europeo lavorare per aiutare i settori coinvolti dalle tariffe Usa ... Secondo milanofinanza.it