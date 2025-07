Cosa non torna nei commenti dei nostri sovranisti pro Trump

Ci sono alcune cose che non tornano nel dibattito sull’accordo commerciale raggiunto domenica tra Stati Uniti e Unione europea. Per esempio, il fatto che a sottolineare come Ursula von der Leyen in fondo abbia evitato il peggio, davanti a un interlocutore deciso a sfruttare al massimo la posizione di forza in cui si trovava, siano proprio coloro che più hanno insistito per arrivare alla trattativa in posizione di debolezza, come hanno fatto per mesi i governi italiano e tedesco, spingendo l’Unione a disarmare preventivamente e unilateralmente. Ma è ancora più significativo che a utilizzare l’argomento dello scampato pericolo, a fronte delle minacciose intenzioni di Donald Trump, da noi siano proprio i maggiori alleati e sostenitori della minaccia, cioè di Trump medesimo e della sua linea politica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cosa non torna nei commenti dei nostri sovranisti pro Trump

