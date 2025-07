Cosa ci fa Jennifer Loper con la maglia della Carrarese | la mossa di marketing nata da una coincidenza

Statunitense ma di origini portoricane, subito la 10 sulle spalle. Sembrerebbe l’intro di un esotico colpo di calciomercato in Serie A, ma è solo l’annuncio social della Carrarese per. Jennifer Lopez! Nulla ovviamente che riguardi il mercato in entrata del club di Serie B, ma semplicemente – in un mondo in cui marketing e comunicazione si prendono spesso la scena – il club carrarino ha deciso di omaggiare con la divisa away della stagione 202425 la nota cantante internazionale. “Niente di che. solo Jennifer Lopez con la nostra maglia”, si legge nel post pubblicato dalla squadra della città del marmo, che ha totalizzato in poco tempo tantissimi like e commenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

