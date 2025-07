Cortona a Mercatale la festa Sotto le stelle | associazioni e commercianti fanno squadra

Arezzo, 29 luglio 2025 – Sabato 2 agosto torna la notte di shopping e divertimento in Val di Pierle con tante iniziative Mercatale di Cortona si prepara alla festa «Sotto le stelle», per il quarto anno consecutivo, il centro della Val di Pierle ospiterĂ l’evento che coinvolgerĂ commercianti, cittadini e turisti provenienti da tutta la vallata. L’evento, organizzato da Confcommercio Valdichiana con il sostegno del Comune di Cortona, We Are Cortona e Banca Popolare di Cortona, vedrĂ le attivitĂ commerciali aperte fino a mezzanotte, offrendo speciali promozioni, sconti imperdibili e iniziative legate ai saldi estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

