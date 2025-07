Corsa folle con la Porsche la sbandata spaventosa il volo nel fiume | le immagini shock

Situazioni che sembrano uscite da un film d’azione possono diventare realtà in pochi attimi, soprattutto quando alla guida ci si trova a bordo di un veicolo ad alte prestazioni. L’imprudenza o anche un attimo di distrazione possono trasformare una vacanza o un viaggio su strada in un episodio drammatico. È ciò che è accaduto nel pomeriggio di ieri a due turisti in viaggio attraverso una zona montuosa dell’Europa centrale. Le condizioni della strada, la velocità e forse un azzardo di troppo sono finiti per creare una situazione critica che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Fortunatamente, l’allarme è stato lanciato da un testimone che ha assistito alla scena e ha potuto contribuire alle prime operazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Corsa folle con la Porsche, la sbandata spaventosa il volo nel fiume: le immagini shock

