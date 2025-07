Corsa al riarmo | dagli Eurofighter ai sottomarini alle fregate In tre anni il governo ha approvato acquisti per oltre 42 miliardi di euro

Oltre 42 miliardi di euro. È la cifra monstre che " dall'inizio della XIX legislatura, il Ministero della Difesa ha chiesto e ottenuto dalle Commissioni Difesa del Parlamento". Si tratta di programmi di armamento – le cui somme sono state "stanziate in modo vincolante" – che prevedono " impegni finanziari pluriennali per 15 miliardi, con impegni annuali superiori al miliardo di euro per ognuno dei prossimi tre anni" (2025, 2026 e 2027). A fare la lista della spesa (praticamente infinita) l'ultimo rapporto Mil€x, l'Osservatorio sulle spese militari italiane: si va dai 5.952.100.000 euro destinati alle basi dell'Aeronautica, al miliardo e cento milioni necessari per comprare 3.

