Corriere dello Sport – ufficiale il trasferimento all’Al Nassr

2025-07-29 15:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Il calcio arabo continua ad acquistare talenti dall’Europa, ultimo fra tutti Joao Felix, che è stato ufficializzato dall’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo diverse stagioni deludenti, il 25enne scuola Benfica proverà a rilanciarsi con la squadra di Riad, allenata dall’altro suo connazionale Jorge Jesus. Non solo Ronaldo, tutte le stelle dell’Al Nassr. Felix è solo la ciliegina sulla torta per la squadra araba che ha deciso di bloccare il giocatore con un contratto di due anni che scadrà nel 2027. L’ex Milan andrà ad arricchire un reparto offensivo che vanta nomi del calibro di Cristiano Ronaldo e Sadio Manè, oltre all’ex Porto Otavio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – ufficiale il trasferimento all’Al Nassr

In questa notizia si parla di: nassr - corriere - sport - ufficiale

Laporte Juve (Corriere), salgono le quotazioni del difensore dell’Al Nassr! Dal centrale arrivano già segnali incoraggianti: i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Laporte Juve (Corriere dello Sport), salgono le quotazioni del difensore dell’Al Nassr! Dal centrale arrivano già segnali incoraggianti: tutti i dettagli.

Laporte Juve (Corriere), il difensore esce allo scoperto: ha chiesto all’Al Nassr di essere ceduto subito! Le possibili cifre dell’affare - di Redazione JuventusNews24 Laporte Juve (Corriere dello Sport), il difensore esce allo scoperto: ha chiesto all’Al Nassr di essere ceduto subito! Le possibili cifre dell’operazione.

CorSport, Milan: Pulisic vuole rimanere e scarta l'idea Al-Nassr. Allegri lo sta apprezzando a Milanello Vai su X

Finita la telenovela Gyokeres: è un nuovo calciatore dell'Arsenal, ufficiale Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo eliminato dalla Champions League con l'Al Nassr: l'errore a porta vuota, le lacrime di Brozovic; Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr, è ufficiale: i dettagli del nuovo contratto; CorSport, Milan: Pulisic vuole rimanere e scarta l'idea Al-Nassr. Allegri lo sta apprezzando a Milanello.

Joao Felix, soluzione araba per il futuro: Al Nassr a un passo - Advertising L’Al Nassr, club arabo in cui milita Cristiano Ronaldo, potrebbe presto annunciare l’arrivo di Joao Felix, fantasista in uscita dai Blues JOAO FELIX AL NASSR – Un cucchiaio per presentarsi ... informazione.it scrive

Mercato Milan, CorSport: "Pulisic scarta le offerte dell'Al Nassr" - L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Pulisic scarta le offerte dell'Al Nassr". Da milannews.it