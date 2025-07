Corriere dello Sport – Roma Wesley non torna in Brasile | si allena a Trigoria

2025-07-28 20:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Wesley non tornerà in Brasile: subito in campo con la Roma. A differenza di quanto inizialmente previsto, infatti, Wesley non dovrà tornare nelle prossime ore in Patria per completare le pratiche burocratiche legate al visto, ma lo farà a settembre approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali. Il 21enne esterno, che Gasperini voleva già l’anno scorso all’Atalanta, resterà invece nella Capitale e già da domani pomeriggio si allenerà regolarmente a Trigoria insieme ai suoi nuovi compagni di squadra, con la possibilità di iniziare ad assorbire i dettami dell’allenatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Roma, Wesley non torna in Brasile: si allena a Trigoria

