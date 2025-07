"> La strategia era chiara fin dall’inizio del mercato: blindare la porta con due numeri uno di livello. E così è stato. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli ha prima rinnovato il contratto di Alex Meret fino al 2027, quindi ha chiuso l’accordo con il Torino per l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, classe 1997, si trasferisce in azzurro in prestito con obbligo di riscatto per 21 milioni di euro. Dopo le visite mediche sostenute sabato e l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, domani Vanja raggiungerĂ i compagni nel ritiro di Castel di Sangro, dove comincerĂ a lavorare sotto gli occhi di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Milinkovic contro Meret, il rilancio è illimitato”