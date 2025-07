Corriere dello Sport – Buchanan dall’Inter al Villarreal è ufficiale | i dettagli dell’accordo

2025-07-29 19:24:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Dopo aver giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito dall’Inter (tredici presenze, un gol e due assist), Tajon Buchanan si trasferisce a titolo definitivo al Villarreal: contratto fino al 30 giugno 2030. Buchanan al Villarreal, il comunicato del club spagnolo. Il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Il Villarreal CF e l’Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Tajon Buchanan, che giocherà per i Yellows per le prossime cinque stagioni. L’ala parteciperà domani alla sessione di allenamento presso la Città dello Sport José Manuel Llaneza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Buchanan dall’Inter al Villarreal, è ufficiale: i dettagli dell’accordo

