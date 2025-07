Corri alla luce dell’alba. La nuova edizione dell’evento di AlfRun.

Un risveglio tra sport, natura e bellezza. Quando la città dorme ancora e le prime luci dell’alba abbracciano e accarezzano il mare. È quello che tornerà , sabato 9 agosto, sul lungomare viareggino, con " Corri Viareggio all’Alba ", la corsa non agonistica, organizzata da AlfRun in collaborazione con Confcommercio, che ogni anno richiama centinaia di appassionati pronti a vivere un’esperienza unica. Una corsa che, ogni anno, come lo scorso in cui i partecipanti furono oltre mille, definiti "eroici sportivi", presentatisi prima delle 5 quando il silenzio della notte avvolgeva ancora la città , che partirà anche per quest’edizione alle 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

