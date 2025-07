Cornetto Battiti Live le pagelle del 28 luglio | Ilary e Alvin 10 lo spavento di Sarah Toscano 10

Cornetto Battiti Live 2025 è stato un successo in piazza, a Molfetta, ma lo è anche in termini televisivi. La riproposizione dei vari concerti registrati ha infatti un vago e lontano retrogusto da Festivalbar. In quel caso i punti di forza erano davvero tanti, al punto da rendere difficile sceglierne uno. In questo, invece, si può dire come la coppia Ilary Blasi e Alvin faccia la differenza. Ilary Blasi e Alvin. Voto: 10. I commenti sui social sono decisamente eloquenti: tutti amano la coppia Ilary Blasi e Alvin. La loro amicizia permea la conduzione di Cornetto Battiti Live 2025, il che rende ogni passaggio da un brano all’altro molto naturale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cornetto Battiti Live, le pagelle del 28 luglio: Ilary e Alvin (10), lo spavento di Sarah Toscano (10)

