“Sono 35 anni che si discute della soluzione a due Stati – dichiara Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati – ma mentre si continua a discettare sulla possibilità dei due Stati, sta finendo la terra per i palestinesi e fra un po’ finiscono pure le persone se va avanti la pulizia etnica di Israele.” Per questo Albanese, interpellata dal Fatto Quotidiano al termine della conferenza sul suo rapporto “Da un’economia di occupazione a un’economia di genocidio”, presentato alla Camera dei Deputati, continua: “La conferenza sulla Palestina mi è sembrata una mossa in malafede per spostare tutta l’attenzione, senza avere poi la coerenza etica di riconoscere veramente lo Stato palestinese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cori per Francesca Albanese a Montecitorio: “Due Stati? Mentre si discute, i palestinesi finiscono per la pulizia etnica di Israele”

Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese - Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi.

Gli Stati Uniti hanno sanzionato Francesca Albanese - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, accusandola di aver collaborato con la Corte penale internazionale in procedimenti contro cittadini statunitensi e israeliani.

