Cori da stadio per Giorgia il video dall' Etiopia che fa impazzire la sinistra | GUARDA

La premier Giorgia Meloni, ha partecipato in Etiopia al vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi alimentari, appuntamento istituzionale nel quale tra le altre cose insieme al¬†primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali si √® recata a Jimma per verificare lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione del lago Boye, bacino artificiale creato in passato dalla collettivit√† italiana locale e poi lasciato in stato di abbandono, prospiciente la citt√† nella regione dell'Oromia. La premier per l'occasione √® stata accolta da un tifo da stadio al coro di¬†"Meloni, Meloni", un entusiasmo immortalato dai video e destinato a provocare un travaso di bile nell'opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

