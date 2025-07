Corea Nord ' I rapporti Kim-Trump? Non sono cattivi'

Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, rompe il silenzio su un tema delicato e afferma che i legami tra suo fratello e il presidente americano Donald Trump "non sono cattivi", pur escludendo l'ipotesi di colloqui bilaterali dedicati alla denuclearizzazione di Pyongyang. Kim, numero due del dipartimento Propaganda del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, ha rilasciato i suoi giudizi mentre il tycoon continua a esprimere la sua intenzione di riprendere i contatti con il leader nordcoreano senza ricevere riscontri positivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corea Nord, 'I rapporti Kim-Trump? Non sono cattivi'

