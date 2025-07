Coprifuoco dalle 00.30 La decisione del sindaco a chi è rivolto | previste multe salate

Con l’estate ormai nel vivo e le scuole chiuse, le serate in riva al mare si animano di giovani e giovanissimi, liberi da orari e impegni scolastici. Ma dietro l’apparente spensieratezza delle vacanze, c’è un fenomeno sempre piĂą diffuso che ha spinto un’amministrazione locale ad adottare una misura drastica: un coprifuoco per i minorenni non accompagnati. Una decisione che non nasce dal nulla, ma da un contesto allarmante che ha visto moltiplicarsi gli episodi notturni di guida pericolosa e scorazzate in monopattino da parte di ragazzini di appena 12 o 13 anni. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Antonino De Lorenzo, primo cittadino di Praia a Mare, rinomata localitĂ turistica della costa tirrenica calabrese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Coprifuoco dalle 00.30”. La decisione nella città italiana, chi è coinvolto. Multe salate, cosa sta succedendo.

