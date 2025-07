Coprifuoco agli under 14 fa discutere la decisione del sindaco di Praia a Mare | Si divertono ad aggredirsi e fare danni

A Praia a Mare, perla del Tirreno cosentino e meta turistica molto frequentata in estate, i minori di 14 anni non possono più circolare per le strade tra mezzanotte e mezza e le 7 del mattino. Lo impone un’ordinanza firmata dal sindaco Antonino De Lorenzo, entrata in vigore in questi giorni e destinata a durare almeno fino alla fine di settembre, quando la cittadina tornerà ad essere frequentata quasi esclusivamente dai residenti. Le sanzioni previste sono pesanti: 100 euro per i minorenni sorpresi in giro durante il coprifuoco e 250 euro per i genitori o i tutori responsabili della loro vigilanza. 🔗 Leggi su Open.online

