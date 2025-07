I fratelli Coppola ricorrono in appello. I tre imprenditori condannati in primo grado al processo celebrato a Ravenna, fanno ricorso attraverso l’avvocato Carlo Taormina. Nel primo livello di giudizio per le accuse di bancarotta fraudolenta nella gestione di varie attività alberghiere in Romagna, la madre Palma Balestri è stata condannata a 4 anni, mentre per i figli Christian, Thomas e Ivan Coppola, la sentenza è di 7 anni. Avvocato Taormina, la pista è in salita, a che punto siamo? "Il processo Coppola è molto complicato, richiede competenze commercialistiche e di tecnica aziendale. Il tribunale di Ravenna non possedeva né l’una né l’altra, per questo è stato nominato un perito, che però era di cultura ragionieristica e quindi ha aggravato la situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Coppola, valutazioni tecniche errate". Taormina non accetta la sentenza