Copete non si reca in Austria con Maiorca e sarà Valencia Player

2025-07-26 14:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: L’accordo tra Valencia e Maiorca era e ora è una realtà. Copete sarà un nuovo giocatore della squadra di Valence dopo che i club hanno chiuso il mattino gli ultimi dettagli dell’operazione. Finalmente, L’accordo è in una cifra che è di circa quattro milioni di euro con variabili incluse il prezzo che ha affermato dall’inizio dei negoziati Pablo Ortells, direttore del calcio dell’entità di Maiorcan. Il trasferimento ha solo l’azienda e l’annuncio di entrambi i club, qualcosa che ha permesso a Copte di non dover viaggiare in Austria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: copete - maiorca - sarà - valencia

I giocatori si allenano, i ladri irrompono negli spogliatoi: presi di mira in tre, shock a Maiorca; Mosquera via, ora c'è Copete in difesa: Volevo solo il Valencia. L'ho messo al primo posto; Via Mosquera? Il Valencia irrompe sul mercato e si rinforza: preso Copete dal Maiorca.