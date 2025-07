Controlli dei Nas tra vitelli e asini | Come un lager

GIUSSAGO (Pavia) Dopo le denunce in Procura presentate dall’associazione animalista Meta Milano, sono scattati controlli e provvedimenti. Sotto i riflettori ancora una volta l’ allevamento lager di vitelli, vacche e asini che ora è stato sottoposto a blocco ufficiale da parte dell’autoritĂ sanitaria. La struttura è stata controllata dai Nas di Cremona e dell’Ats di Pavia. Durante l’accertamento sono stati rilevati bovini, equini, ovini, avicoli e alcuni esemplari di cane di razza Bergamasca le cui condizioni sanitarie sono oggetto di valutazione dell’Ats per disporre eventuali misure a tutela. Al titolare dell’allevamento sono state contestate condizioni strutturali e igienico-sanitarie inadeguate dei box destinati agli animali ma non i maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

