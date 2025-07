Continuità didattica per studenti con disabilità Valditara | Mettiamo al centro lo studente basta docenti di sostegno che cambiano ogni mese

Durante la presentazione del suo libro "La Rivoluzione del Buon Senso. Per un Paese Normale" al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rilanciato una delle sue proposte più controverse: garantire la continuità didattica per gli studenti con disabilità attraverso la possibilità per le famiglie di richiedere la conferma del docente di sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Corsi Indire, Tfa, continuità didattica: tutte le info utili sul sostegno. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 12 maggio alle 15:00 - Dopo l’emanazione dei decreti attuativi sui corsi sostegno Indire, c’è attesa per i bandi che dovranno essere emanati dalle singole università.

Olimpiadi invernali 2026: continuità didattica in provincia di Sondrio, ma anche PCTO per studenti di Bormio - In occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, l' Ufficio Scolastico Regionale Lombardo comunica in una nota la continuità dell'attività scolastica in provincia di Sondrio per il periodo dei Giochi.

Mensa scolastica: anticipato il servizio per gli studenti con disabilità Sarà attivo a partire dal 22 settembre il servizio mensa dedicato agli studenti con disabilità. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale, che ha scelto di anticipare l’avvio del se Vai su Facebook

