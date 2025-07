Conte a De Laurentiis | Mi hai promesso questi 3 calciatori e li voglio Servono 76 milioni di €

La situazione in casa Napoli si fa sempre più tesa. Secondo quanto raccolto dal giornalista Dario Sarnataro per Radio Marte, il tecnico Antonio Conte, durante un recente incontro ad Ischia con il presidente Aurelio De Laurentiis, avrebbe ribadito con forza le sue richieste sul calciomercato. Il mister salentino non ha nascosto una certa insoddisfazione, pronunciando . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it